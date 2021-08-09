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القرى السياحية بالغردقة تجهز برامج متنوعة للاحتفال بعودة الروس

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القرى السياحية بالغردقة تجهز برامج متنوعة للاحتفال بعودة الروس القرى السياحية بالغردقة تجهز برامج متنوعة للاحتفال بعودة الروس

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أعدت القرى السياحية بالغردقة برنامج متعدد الفقرات للاحتفال بعودة السائحين الروس بعد غياب نحو ٦ سنوات عن المجئ للغردقة.

وأكد محمد عيد سليمان مدير التسويق بإحدى المجموعات السياحية الكبري، أنه سيتم برنامج كتنوع للسائحين الروس الذين استقبلتهم الفنادق اليوم ويشمل البرنامج حفلات فنية وموسيقية متنوعة من خلال فرق فنية شرقية وغربية والترحيب بهم وتقديم بوفيهات متنوعة من الأسماك واللحوم والجمبري والحلويات والمشروبات والعصائر.

كانت القرى السباحية بالغردقة قد استقبلت نحو ٨١٣ سائحًا وصلوا على اول رحلتين قادمتين من موسكو.

المصرى اليوم

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