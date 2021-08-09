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أحمد موسى: «جماعة الإخوان لم تنم ليلة أمس في أي دولة بالعالم» ()

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أحمد موسى: «جماعة الإخوان لم تنم ليلة أمس في أي دولة بالعالم» (فيديو) أحمد موسى: «جماعة الإخوان لم تنم ليلة أمس في أي دولة بالعالم» ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ردود الأفعال حول شهادة محمد حسان في قضية «داعش إمبابة» لا تزال مستمرة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «السباب والشتائم مستمرة بين الإخوان والسلفيين منذ أمس.. والإخوان وصفوا محمد حسان بأنه عدو الله، بعدما كان ملهما بالنسبة لهم».

وتابع: «الإخوان هاجموا محمد حسان وخونوه لمجرد انتقاده لهم.. طالما أنك لست مع الإخوان، سيخرجوك من الدين».

وتساءل موسى: «هل كل من اعتلى منبرا وقرأ جزئين وحديثين يصبح عالما؟»، لافتا إلى أن شهادة محمد حسان، أحدثت خللا عقليا لدى كثير من القطعان التي كانت تنفذ تعليمات الإخوان دون تفكير.

وأضاف موسى: «أضعت عمرك كونك لم تفكر، أديت القسم والبيعة وسرت وراء مرسي وبديع»، معلقا: «أمس كانت ليلة لم تنم فيها جماعة الإخوان بأي دولة في العالم».

ولفت إلى أن الإرهابي الهارب إبراهيم منير اعترف بالتعامل مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، مشيرا إلى أن أعضاء الإرهابية يتبنون سياسية الميكافيلية وهي «الغاية تبرر الوسيلة».

المصرى اليوم

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