النيابة التونسية تمنع 12 شخصا بينهم وزير الصناعة السابق من السفر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة التونسية، منع 12 شخصا من السفر إلى خارج البلاد بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري خلال ممارسة عملهم.

وأوضحت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العامة قررت، اليوم الاثنين، منع 12 شخصا من السفر في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، موضحة أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق، سليم الفرياني والنائب بالبرلمان المجمد لطفي على.

ولفتت الوكالة إلى أن من بين المشتبه بهم أيضا رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.