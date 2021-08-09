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مسؤول بالبيت الأبيض: واشنطن حذرت‭ ‬البرازيل من استخدام معدات هواوي في 5 جي

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مسؤول بالبيت الأبيض: واشنطن حذرت‭ ‬البرازيل من استخدام معدات هواوي في شبكة 5 جي مسؤول بالبيت الأبيض: واشنطن حذرت‭ ‬البرازيل من استخدام معدات هواوي في 5 جي

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثار مخاوف بشأن معدات هواوي في اتصالات الجيل الخامس (5 جي) في البرازيل، أثناء زيارة إلى البلد الواقع في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن البرازيل لم تقدم أي تعهدات بشأن ما إذا كانت ستستخدم منتجات من الشركة الصينية.

وأبلغ خوان جونزاليس مدير قسم الأمريكتين بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن الولايات المتحدة حذرت البرازيل أيضا من أن هواوي ستواجه نقصا في الرقائق الإلكترونية من الآن فصاعدا، وهو ما سيؤثر على المستهلكين.

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