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البنتاجون: الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح

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البنتاجون: الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح البنتاجون: الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن الوضع الأمني في أفغانستان «لا يسير في الاتجاه الصحيح»، فيما سيطر مقاتلو طالبان على سادس عاصمة إقليم في البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من هذا الاتجاه، لكن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الحركة المتشددة.

وأضاف: «هذه هي قواتهم العسكرية وهذه هي عواصم أقاليمهم وشعبهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، وسيعود الأمر حقا إلى القيادة التي هم على استعداد لإظهارها هنا في هذه اللحظة على وجه الخصوص».

المصرى اليوم

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