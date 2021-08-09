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خبيرة: صفات البرج تؤثر على الشخص بنسبة 80%

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خبيرة: صفات البرج تؤثر على الشخص بنسبة 80% خبيرة: صفات البرج تؤثر على الشخص بنسبة 80%

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قالت رشاد مراد، خبيرة الطاقة والأبراج والتنمية الذاتية، إن التنمية الذاتية تشمل كيفية التطور من مهارات الإنسان، مشيرة إلى أن صفات البرج تؤثر على الشخص بنسبة 80%، ولكن يوجد 20% من صفات الشخص للتربية والتعليم والبيئة، منوهة بأن 80% من الأشخاص بنفس البرج يحملون نفس الصفات.

وأضافت «مراد»، خلال حوارها ببرنامج «الستات عايزة إيه»، والمذاع على فضائية «mix»، مع بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، أن برج الحمل يكون دائمًا مقتحم وجريء وشجاع، وحتى أنه لا يفضل أن يتعامل مع أشخاص بطيئة، معقبة: «لو اتعاملت مع شخص برج الحمل ببرود هيستفزه ويعصبه جدا، وحتى أنه يفضل الأشخاص اللي واثقة في نفسها وعارفة قيمة نفسها».

وتابعت: «الحمل من الشخصيات القيادية، حيث أنه يقود الفريق بالفطرة»، موضحة أنه يقيم الحرب مع الأشخاص الذين يدخلون في عناد أمامه، مؤكدة أن الحمل من الأبراج التي يعتبر العند لديها أسلوب حياة، كما أن برج الحمل يتعصب بسرعة شديدة ولكنه يهدأ بنفس السرعة.

المصرى اليوم

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