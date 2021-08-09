رئيس بيلاروسيا: «قد أتنحى عن المنصب قريبًا جدًا.. ولن أخوض الانتخابات المقبلة»

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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه قد يتنحى عن منصب رئيس بيلاروسيا قريبًا جدًا، لكنه قلق من أن شخصًا ما قد يبدأ «بتقطيع» بلاده بعد ذلك.

ووفق وكالة إنترفاكس، قال لوكاشينكو عن انتهاء رئاسته عندما سأله أحد الصحفيين عن خلفائه المحتملين خلال مؤتمر صحفي: «قريبًا، قريبًا جدًا».

وتابع لوكاشينكو: «ليست هناك حاجة لعمل تخمينات» حول أطر زمنية معينة.

ووعد لوكاشينكو بعدم خوض الانتخابات بنفسه أو دفع أي شخص آخر في الانتخابات الرئاسية مستقبلية في بيلاروسيا.

وأعلن عن استعداده لنقل السلطات إلى الهيئة التشريعية في البلاد وهو واثق من أن الرئيس المستقبلي سيدعم هذا القرار.

وقال: «نحن نعيد تنظيم كل شيء الآن وفقًا للدستور. أنا مستعد لتسليم هذه السلطات إلى الهيئة التشريعية، وسوف يدعمني الرئيس المستقبلي، الشخص الذي سيخلفني في هذا المنصب».

وأشار إلى إن مينسك ستجري استفتاءً شفافاً على التعديلات الدستورية. وقال:«ليس لدينا ما نخفيه. نحن بحاجة إلى إجراء استفتاء مفتوح ونزيه على الدستور ليتم وضعه على مستوى الرئيس، وسوف يقدم هذه المسودة سننشرها حتى يتمكن الجميع من دراستها».

وأضاف: «علاوة على ذلك، سيقرأ الناس الدستور بشكل عام. وربما يتعين علينا تعديل شيء ما بعد طرحه للمناقشة الوطنية. وسنصحح كل شيء قبل الاستفتاء. وسنفعل كل شيء بطريقة ديمقراطية، وكل هذا سيتم دون عوائق».

وفرضت بريطانيا وكندا عقوبات جديدة على بيلاروسيا والرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض أيضا عقوبات جديدة على النظام، بعد عام من الانتخابات المتنازع عليها التي أبقت لوكاشينكو في السلطة.

ويحكم لوكاشينكو بيلاروسيا منذ عام 1994 لكنه لم يبال، بالضغط الغربي بدعم من الحليف الرئيسي روسيا. وقام لوكاشينكو بتقليص الكثير من وسائل الإعلام المستقلة منذ اندلاع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.