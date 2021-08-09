«مياه القناة»: إصلاح كسر مفاجئ بالماسورة الرئيسية في سرابيوم والبعالوة

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قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاثنين، إنه تم الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقرية سرابيوم والبعالوة، وذلك في مدة زمنية وجيزة وفي وقت قياسي.

وأكد عصمت أن التحرك الفوري وانتقال فنيي وعمال الشركة يرجع للتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغاً عن كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية قُطر 6 بوصات بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وكسر في ماسورة المياه الرئيسية قُطر 4 بوصات المغذية لمنطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة إلى موقع الكسور، وتم إصلاحها في وقت قياسي.