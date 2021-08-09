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«الموسيقيين» و«المتحدة» تتفقان على قصر التعامل مع أعضاء النقابة فقط

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«الموسيقيين» و«المتحدة» تتفقان على قصر التعامل مع أعضاء النقابة فقط «الموسيقيين» و«المتحدة» تتفقان على قصر التعامل مع أعضاء النقابة فقط

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وقع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته، الاثنين، بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتضمن أن تتعامل الشركة مع الأعضاء العاملين والمصرح لهم فقط وطلب التصريح في حالة التعاقد مع أحد المطربين أو الموسيقيين من النقابة ومناقشة أوجه الرعاية التي يمكن أن توفرها الشركة لأعضاء النقابة من خلال صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام وموضوعات أخرى كثيرة تضمنها البروتوكول في مصلحة أعضاء النقابة.

وبحسب بيان، سبق التوقيع جلسة عمل ومناقشات تضمنت ضرورة اكتشاف مواهب جديدة جيدة من جميع محافظات تحت رعاية النقابة، لمواجهة ما يسمى بمؤدي المهرجانات وحالة التردي التي تسود الآن واقترح الفنان هاني شاكر ضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدعم المتحدة للخدمات الإعلامية بتخفيض الضرائب على الحفلات.

وطالب الفنان هاني شاكر بضرورة إنهاء حالة الاحتكار من شركات الإنتاج لأعمال كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وغيرهم فلا يجب احتكار التراث المصري الأصيل تحت أي مسمي لأنه شكل وجدان المستمع العربي ومازال.

وحضر توقيع البروتوكول وجلسة التشاور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة والفنانة نادية مصطفى رئيس لجنة الإسكان والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة؛ ومن المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسام صالح والأستاذ عمرو الجنايني عضوا مجلس الإدارة، وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسات عمل لمزيد من التعاون في نواحٍ أخرى غير ما تضمنه البروتوكول.

وصرح الفنان هاني شاكر بأنه في وقت قريب جداً هناك أخبار سارة لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً أن النتائج الجيدة التي حدثت نتيجة عمل جاد ومضنٍ من مجلس إدارة النقابة وتفانيهم في خدمة الموسيقيين رغم كل العثرات والصعاب التي تمر بها مصر وحالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء .

المصرى اليوم

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