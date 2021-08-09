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موسيماني يرفض عودة هداف الأهلي

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موسيماني يرفض عودة هداف الأهلي موسيماني يرفض عودة هداف الأهلي

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يسعي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحسم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ورفض موسيماني، فكرة عودة عمرو جمال، مهاجم الفريق والمعار لصفوف طلائع الجيش/ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ويكتفي موسيماني بهداف مسابقة الدوري المصري الممتاز محمد شريف وبعودة أحمد ياسر ريان مع تواجد الكونغولي والتر بواليا.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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