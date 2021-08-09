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اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الغد بالدورى العام بين الزمالك والاتحاد السكندرى، ويعاونه محمد محمود لطفى وشهاب راشد مساعدان، وعماد عطا رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو ومبروك نبيل مساعدا للفيديو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 64 نقطة وذلك بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة، فيما يتحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري العام، والتى تمثل أهمية قصوى لزعيم الثغر كونها تحدد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الفريق السكندري، إيمانويل أوكوي وروماريو ويليامز وداميون لوي، بالإضافة إلى الإيفواري رزاق سيسيه الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منذ أسابيع قليلة، وعمرو الميداني.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح، صبري رحيل، محمد رجب.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، مروان عطية، أحمد حجي.

خط الهجوم: أحمد راشد، خالد قمر، عادل نيمار، بلال السيد، محمد الصباحي.

فيما لم يعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق الابيض حتى الان