أخبار عاجلة

ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

Print
رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

لاقتراحات اماكن الخروج

طالب الإعلامي رامي رضوان جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، كما وجه الشكر لكل من قام برسم رسومات للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، تعبيرا عن حبه لهما بالفن والإبداع.

ونشر «رضوان» مجموعة من الصور، تجمع الفنانة دلال عبدالعزيز بزوجها الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»،

وعلق «رضوان»، على الصور قائلا :«شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وابداعه».

وتابع :«ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعو لابنتيهما دنيا وإيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا»

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا، صباح السبت الموافق السابع من أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات وشيعت الجنازة أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا