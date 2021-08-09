رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

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طالب الإعلامي رامي رضوان جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، كما وجه الشكر لكل من قام برسم رسومات للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، تعبيرا عن حبه لهما بالفن والإبداع.

ونشر «رضوان» مجموعة من الصور، تجمع الفنانة دلال عبدالعزيز بزوجها الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»،

وعلق «رضوان»، على الصور قائلا :«شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وابداعه».

وتابع :«ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعو لابنتيهما دنيا وإيمي بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا»

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا، صباح السبت الموافق السابع من أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وشيعت الجنازة أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.