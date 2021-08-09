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«صحة البحر الأحمر»: استخدام كاميرات حرارية متطورة للكشف على السائحين الروس

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«صحة البحر الأحمر»: استخدام كاميرات حرارية متطورة للكشف على السائحين الروس «صحة البحر الأحمر»: استخدام كاميرات حرارية متطورة للكشف على السائحين الروس

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قال تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار على جميع السائحين الروس، ولم يثبت إصابة أي منهم بالفيروس.

وخضع جميع السائحين الذين وصلوا مطار الغردقة اليوم للمرور أمام كاميرات حرارية متطورة ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار لتدعم الحجر الصحى، وذلك حرصا على سلامة الركاب والعاملين وتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

المصرى اليوم

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