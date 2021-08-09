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ذوو الهمم بمطروح يحصدون المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية

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ذوو الهمم بمطروح يحصدون المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية ذوو الهمم بمطروح يحصدون المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية

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وجه اللواء خالد شعيب التهنئة لفريق أبناء مطروح من ذوى القدرات والهمم المشاركين في مسابقة الحلم المصرى، للفنون والتي نظمها مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالاسكندرية، بعد نجاحهم في الحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن أبناء مطروح من ذوي القدرات والهمم في حصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة «الحلم المصري»ز

وجاءت النتائج المشرفة لمحافظة مطروح في معظم المجالات التي شاركوا فيها بعد منافسة قوية مع العديد من أبناء محافظات ، وهى حصول الفرقة المسرحية على المركز الأول عن عرض أغنية الموت حيث حصلت المسرحية على العديد من الجوائز وهي الأولي :جائزة أحسن إخراج مركز أول، جائزة أحسن ديكور مركز أول، جائزة أحسن ملابس مركز أول، جائزة أحسن ملابس مركز أول، جائزة أحسن ممثل فردي، وحصول فريق الاسكتش على المركز الثاني بعرض عريسي جه، وحصول فريق الإلقاء الشعري على المركز الثاني وذلك مع مشرف البعثة احمد خطاب مسؤول مكتب ذوي القدرات والهمم بالمديرية.

المصرى اليوم

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