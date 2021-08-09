رئيس فاركو يحضر المران ويجتمع مع عبد العاطي لبحث احتياجاته الصيفية

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حضر عز يشار حسن عباس حلمي رئيس نادي فاركو، مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الأثنين بمدينة الإسكندرية.

وحرص رئيس نادي فاركو على متابعة جزءًا من المران، للاطمئنان على استعدادات الفريق قبل المشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

كما اجتمع رئيس النادي مع مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق، وتحدث معه حول استعداداته للفتره المقبلة ولمعرفة مايحتاجه لدعم الفريق في المسابقة الأكبر محليا.

ومن المقرر أن يخوض نادي فاركو أولى مبارياته الودية يوم الخميس المقبل أمام فريق مياه البحيرة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمي ،فيما يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.