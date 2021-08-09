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تركت منزل أهلها لسوء معاملة زوجة والدها.. مصدر أمني يوضح ملابسات تغيب فتاة بسوهاج

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تركت منزل أهلها لسوء معاملة زوجة والدها.. مصدر أمني يوضح ملابسات تغيب فتاة بسوهاج تركت منزل أهلها لسوء معاملة زوجة والدها.. مصدر أمني يوضح ملابسات تغيب فتاة بسوهاج

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كشف مصدر أمني حقيقة، ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع «فيسبوك» متضمنا صورة لفتاة متغيبة مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

وقال المصدر: «بإجراء التحريات تبين حضور ربة منزل إلى قسم الجيزة، وبصحبتها الفتاة المتغيبة من ذوي الهمم، وأقرت بعثورها على الفتاة حال استقلالها أحد القطارات من بني سويف اتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها قامت بترك مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها.

وأضاف المصدر: «تم التواصل مع شقيقها، حيث أقر بأن شقيقته تركت مسكن أهليتها ولم يتهم أحدا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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