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بدء أعمال الرصف بمدخل مدينة دسوق

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بدء أعمال الرصف بمدخل مدينة دسوق بدء أعمال الرصف بمدخل مدينة دسوق

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تابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاثنين، بدء رصف مدخل دسوق طريق كفر الشيخ، طريق الصالحية امتداد شارع الشركات حتى ميدان احمد زويل تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ حيث تم اليوم بدء اعمال الرصف ووضع طبقة المازوت وجارى الاعداد لوضع طبقة الإسفلت الرابطة يعقبها طبقة الاسفلت السطحية خلال الأيام القادمة وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

وبحسب بيان، الاثنين، جاء ذلك عقب الانتهاء الكامل من الإعمال التمهيدية والتجريف ورفع مخلفات التجريف وفرد طبقة الاساس مدخل دسوق / كفر الشيخ ( طريق الصالحية) ومدخل دسوق فوه ( السن ) وعمل بردورات بمدخل دسوق لطريق الصالحية ورفع البيارات ومراجعة البنية التحتية والتأكد من صلاحية البنية التحتية من مياه وصرف وغاز الــــــخ بمدخل مدينة دسوق طريق الصالحية، حديقة أم القرى.

وجاء ذلك بمتابعة نائب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، واشراف المهندس، محمد فتحي مدير عام الطرق بكفر الشيخ، محمد مصطفى دياب رئيس وحدة الطرق والكباري بدسوق.

المصرى اليوم

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