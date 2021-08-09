وكيل «أوقاف السويس» يعلن وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على «الأولى بالرعاية»

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أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج، وصول الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس بحضور الشيخ على حسن حامد الصباغ من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية.

وتابع «راضي» حديثه مشيرا إلى أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع، وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

وتابع انه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية اوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع المحافظ وخالد سعداوي سكرتير عام المحافظة.

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.