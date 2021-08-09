سكرتير عام شمال سيناء يعلن عن مشروع لتطوير بحيرة البردويل

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أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن مشروع لتطوير بحيرة البردويل، لزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار سكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع، أن تطوير بحيرة البردويل يتم بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة وهيئة قناة السويس وهيئة الثروة السمكية.

أكد سكرتير عام المحافظة على إن مشروع تطوير بحيرة البردويل يشمل تنفيذ مشروع تكريك البواغيز وحفر قنوات شعاعية موازية وعموديه على الحاجز الرملي بين بحيرة البردويل والبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه أشار الدكتور شكري سالمان، مدير بحيرة البردويل، إلى أن مشروع تطوير بحيرة البردويل عبارة عن إنشاء قنوات شعاعيه لتحسين جودة المياه داخل البحيرة ورفع إنتاجية البحيرة من الأسماك، لافتا إلى إنشاء قنوات بطول ٧٠ متر من البوغاز رقم ١ إلى نهاية البحيرة، وبعرض من ١٠٠ إلى ١١٠ متر، وبعمق من ٤ إلى ٥ متر، وذلك عن طريق هيئة موانئ قناة السويس.

وأشار سالمان إلى أن ناتج الحفر سيكون 40 مليون متر مكعب من الرمال نتيجة أعمال التكريك، حيث أن هناك ٣ بدائل للتخلص من نواتج الحفر، يتم مناقشتها مع الجهات المعنية.

وقال المهندس سامي الهواري رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن هناك اهتما خاص ببحيرة البردويل باعتبارها من أنقى البحيرات على ساحل البحر المتوسط، وهى الوحيدة على مستوى بحيرات مصر والمنطقة الخالية من أي تلوث وتتميز بعدم وجود أي صرف عليها من زراعى أو صناعى أوصحى، ولا يوجد عليها أي نشاط ضار بالبيئة البحرية والسمكية.

وأضاف المهندس جمال حلمي مدير ادارة البيئة بالمحافظة، أن مساحة بحيرة البردويل تصل إلى 165 ألف فدانا، وتعد ثانى أكبر البحيرات المصرية بعد بحيرة المنزلة، إلا أنها تتميز بانتاج أجود أنواع الأسماك في العالم.. نظرًا لخلوها من أي تلوث أو صرف عليها، وأنه يتم الاهتمام بالبحيرة للحفاظ على طابعها المميز وانتاجها السمكى المتميز أيضًا.