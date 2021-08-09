«المشروعات القومية شريان التنمية الزراعية» محاضرة بقصر ثقافة ديرب نجم

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نظّم مركز النيل للإعلام بالشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بعنوان «المشروعات القومية شريان التنمية الزراعية»، وذلك بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووكيلي وزارة الزراعة والري بالشرقية، والدكتور عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم، ولفيف من كبار المزارعين والفلاحين، وممثلي نقابات الزراعة والجمعيات والادارات الزراعية، وذلك بقاعة قصر ثقافة ديرب نجم.

استهلت الندوة شيرين أبوسمرة، ممثلة عن مركز النيل للإعلام، بنبذة تعريفية عن الهيئة العامة للاستعلامات والتى تشرف بتبعيتها لرئاسة الجمهورية، ورحب صلاح سالم رئيس مجلس مدينة ديرب نجم، بالحضور مشيرا في لمحة سريعة إلى جهود الدولة المصرية حول السعي في كل مناحي المحليات للنهوض بالقرى والريف المصري.

وتحدث المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، موجها في كلمته الشكر لرئيس الجمهورية حول ماتم وجاري تنفيذه في مشروع تبطين الترع وتأهيل المساقي، سعيا لتوفير وترشيد المياه التي تتأثر بالزيادة السكانية.

ووجّه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر في بداية كلمته لمحافظ الشرقية وذلك لرعايته للقاء ورحب بوجوده بين فلاحي ومزارعي ديرب نجم حيث يعتبرها بلده الثاني بعد السنبلاوين، مؤكدا أن النهضة الحديثة التي تشهدها مصر من خلال المشاريع والمبادرات القومية التي تتبناها القيادة السياسية، لم تأت من فراغ ولكن أتت بعد دراسات ورؤية مستفيضة للموارد الطبيعية والإمكانيات المتاحة وطرق الاستغلال العلمى الأمثل لهذه الموارد، وربط هذا الاستغلال بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، وكافة القطاعات القائمة عليها كل في تخصصه.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على تعظيم الاستفادة من عنصر الأرض ووحدة المياه خاصة في الأراضي القديمة، وذلك بتطوير نظم الري وتحسين نوعية التربة، وكذلك تحسين السلالات سواء من التقاوى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض، والقليلة الاستهلاك من المياه والنهوض بكافة مستلزمات الإنتاج بشكل علمى فيما يطلق على ذلك التنمية الرأسية.

بينما أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، على أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع، وذلك بتضافر كافة قطاعات الدولة المتمثلة في «الزراعة، الري، التعليم، الصحة، النقل، والطرق، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها»، من الخدمات اللوجستية الضرورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

كما تناولت الندوة أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، ومواجهة تحديات النمو السكانى، الكبير إذ تؤمن الدولة أن النهضة لن تتحقق إلا بتوجيه عناية خاصّة للقطاع الزراعي، لذلك تسعى القيادة السياسية جاهدة لإقامة العديد من المشروعات القومية الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية.

كما ناقشت الندوة مشروع تبطين الترع كأحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الحالي، والتي تمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام والقطاع الزراعي بشكل خاص.