أسيوط للفنون الشعبية تشعل حماس جمهور رأس البر

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استقبل مصطافوا منطقة اللسان برأس البر فرقة أسيوط للفنون الشعبية على المسرح الروماني بخامس ليالي مهرجان صيف بلدنا ٢٠٢١، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

جاءت أولى فقرات الحفل مع رئيس رابطة الزجالين الشاعر أحمد راضي اللاوندي بقصيدة عامية بعنوان «هم دول»، وأخرى بعنوان «سلفينى دموعك ابكي»، تلاها بداية العرض مع ٢٣ فنان وفنانة وتقديم رقصات مستوحاة من التراث الصعيدي بشكل فني شعبي منه «الغزل والتنورة»، بجانب فقرة التحميلة على أغنية المولدز

واستكملت العروض مع استعراض «عصاية المولد، ورقصة المولد»، العروض من تصميم مصطفى أمين، أشعار حسام عبد العزيز والحان عبد المنعم عباس، كما قدم المطرب أحمد ظاهر اغنيتين بعنوان «اه يالالى، بتناديني تاني ليه»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، جاء العرض بحضور مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة دمياط.