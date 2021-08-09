رئيس جامعة طنطا يكرم طالبا حصل على براءة اختراع في مجال علاج السرطان

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كرَّم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الاثنين، عبدالمنعم أحمد عايد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، والذي حصل على براءة اختراع بأكاديمية البحث في مجال علاج السرطان ومنحه مكافأة مالية لتفوقه العلمي وإعفائه من مصروفات الدراسة بالكلية، وتقديم كل سبل الدعم لاستكمال أبحاثه.

وقال رئيس الجامعة إن هذا التكريم يأتى بناء على تقدير الجامعة لأبنائها المتميزين علميًا، مؤكدا ‏أن الطلاب النابغين والمتفوقين علميا يكونون دائما على درجة عالية من الخلق الرفيع والأدب الجم، ‏وأن الجامعة تحتفى دائما ‏بأبنائها، مثمناً دور والد ووالدة الطالب في رعاية ابنهم الخلوق دراسياً وتربوياً وسلوكياً.