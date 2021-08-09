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مران .. تقسيمة قوية وتألق حفني وحامد والجزيري

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مران الزمالك .. تقسيمة قوية وتألق حفني وحامد والجزيري مران .. تقسيمة قوية وتألق حفني وحامد والجزيري

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية على هامش مران الأبيض مساء اليوم الإثنين.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني، وطارق حامد، وسيف الدين الجزيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة، بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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