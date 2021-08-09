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طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء بسرعة حسم مفاوضات حسام حسن مهاجم سموحة السكندري خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة مع مسؤولي سموحة للفوز بخدمات حسام حسن مهاجم الفريق المعار لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي، اعتباراً من مطلع الموسم المقبل.

وقطع مسؤولو بيراميدز شوطاً طويلاً من المفاوضات مع مسؤولي سموحة ليزاحم الزمالك في الفوز بخدمات اللاعب.

ويرغب كارتيرون في ضم هداف سموحة لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.