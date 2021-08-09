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استشاري: على المرأة اختيار التوقيت المناسب للحديث مع الزوج حول أي مشكلة

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استشاري: على المرأة اختيار التوقيت المناسب للحديث مع الزوج حول أي مشكلة استشاري: على المرأة اختيار التوقيت المناسب للحديث مع الزوج حول أي مشكلة

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شددت مي الكموني، استشاري العلاقات الأسرية، على ضرورة خضوع أي طرفين مقبلين على الزواج بدورات تدريبية عن الزواج، وهذا الأمر يحدث في الكنائس، خاصة وأن المسيحية لا يوجد بها طلاق.

وتابعت «الكموني»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لقيام الزوجين بالحديث مع بعضهما حول أي مشكلة، والتوصل إلى حل أو البوح والحديث عن المشاكل، لأن عدم حدوث هذا الأمر يؤدي إلى تراكم المشاكل.

وأضافت أن المرأة عليها أن تختار التوقيت المناسب للحديث مع الزوج حول أي مشكلة، لأن عدم اختيار التوقيت المناسب لا يؤدي إلى حل المشكلة على الإطلاق.

المصرى اليوم

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