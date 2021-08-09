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رئيس «الرقابة الإدارية» بالشرقية ونائب المحافظ يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بالحسينية

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رئيس «الرقابة الإدارية» بالشرقية ونائب المحافظ يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بالحسينية رئيس «الرقابة الإدارية» بالشرقية ونائب المحافظ يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بالحسينية

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تفقد اللواء محمد أبوشقة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، الاثنين، عددا من المشروعات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة في خطة التطوير ورفع الكفاءة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة الحسينية.

شملت المشروعات وحدات طب الأسرة بالمناجاة الكبرى، وعزبة المناجاة، والمناجاة الصغرى، وتم معاينتها على الطبيعة، ومناظرة المساحات الموجودة والمحيطة بها، والوقوف على مدى التوسعات اللازمة ضمن خطة تطوير هذه الوحدات، بالإضافة إلى جميع المراكز الطبية والوحدات الصحية التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وتم إحلال المباني التي سيتم تجديدها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والبالغ عددها ٢٥ منفذا طبيا مدرجا ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

كما تفقدوا الأماكن البديلة المؤقتة لتقديم الخدمة الطبية بالمناجاة الكبرى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات المختلفة بهذه الأماكن.

المصرى اليوم

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