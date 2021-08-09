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إنبي يتعادل مع سموحة سلبياً

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إنبي يتعادل مع سموحة سلبياً إنبي يتعادل مع سموحة سلبياً

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تعادل فريق سموحة مع مضيف إنبي بدون أهداف في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين في ظل رغبة النادي السكندري في خطف نقاط المباراة الثلاث والتواجد في المربع الذهبي لجدول الترتيب، وألغت تقنية الفيديو هدفاً قاتلاً للفريق البترولي في الدقيقة 90+1.

وبهذا التعادل يتواجد سموحة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الرابع، فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

المصرى اليوم

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