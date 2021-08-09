أحمد موسى: «مفيش مواطن دور على سلعة وملقهاش.. وبدل ما تشتري كيلو لحمة اشتري نص»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تتحدث اليوم عن تخطيط الجيش البريطاني لنقل السلع الغذائية لتوصيل الطعام إلى المتاجر في المملكة المتحدة، نتيجة العجز في أعداد سائقي الشاحنات.
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بعض الناس كانوا يرددون قديما كلاما بأن الجيش مكانه على الحدود»، معلقا على فراغ المحلات البريطانية من المواد الغذائية: «عمار يا مصر.. عمار يا بلدي».
وعرض موسى مشاهد فراغ أرفف المتاجر في بريطانيا من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الصحف البريطانية تحدثت عن أزمة كبرى بالنسبة للغذاء، والبريطانيون طالبوا الجيش بتوفير المواد الغذائية.
وتابع: «حينما نشاهد هذا في بريطانيا نقول الحمد لله.. الرئيس السيسي اطمأن الأسبوع الماضي على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.. الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى.. نحن دولة تتابع مخزونها الاستراتيجي وليس لدينا مشاكل في الغذاء».
وأردف أن مصر تمتلك أشياء كثيرة فيما يخص الغذاء، مضيفا أن الدولة تنفق الكثير من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الغذائية: «مفيش مواطن دور على سلعة وملقهاش».
واستطرد: الزيادات في بعض السلع لا تذكر بالنسبة لتوفرها بكثافة في الأسواق، مشيرا إلى أن الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج: «بدل ما تشتري كيلو لحمة اشتري نص كيلو».