أحمد موسى: «مفيش مواطن دور على سلعة وملقهاش.. وبدل ما تشتري كيلو لحمة اشتري نص»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تتحدث اليوم عن تخطيط الجيش البريطاني لنقل السلع الغذائية لتوصيل الطعام إلى المتاجر في المملكة المتحدة، نتيجة العجز في أعداد سائقي الشاحنات.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بعض الناس كانوا يرددون قديما كلاما بأن الجيش مكانه على الحدود»، معلقا على فراغ المحلات البريطانية من المواد الغذائية: «عمار يا مصر.. عمار يا بلدي».

وعرض موسى مشاهد فراغ أرفف المتاجر في بريطانيا من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الصحف البريطانية تحدثت عن أزمة كبرى بالنسبة للغذاء، والبريطانيون طالبوا الجيش بتوفير المواد الغذائية.

وتابع: «حينما نشاهد هذا في بريطانيا نقول الحمد لله.. الرئيس السيسي اطمأن الأسبوع الماضي على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.. الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى.. نحن دولة تتابع مخزونها الاستراتيجي وليس لدينا مشاكل في الغذاء».

وأردف أن مصر تمتلك أشياء كثيرة فيما يخص الغذاء، مضيفا أن الدولة تنفق الكثير من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الغذائية: «مفيش مواطن دور على سلعة وملقهاش».

واستطرد: الزيادات في بعض السلع لا تذكر بالنسبة لتوفرها بكثافة في الأسواق، مشيرا إلى أن الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج: «بدل ما تشتري كيلو لحمة اشتري نص كيلو».