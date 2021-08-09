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رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع

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رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش المجلس مقترح لإنشاء تجمعات تكاملية بين الجامعات المصرية المتقاربة جغرافيا، بهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك للأنشطة التي تقام بالجامعات وسد العجز فيما بين هذه الجامعات، وكذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية التي يتم تكليف الجامعات بها.

كما ناقش المجلس التعاون والتنسيق بين الجامعات في تنفيذ القوافل الشاملة للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا، وتبادل الخبرات والتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، والتعاون فيما بين الجامعات المشاركة في كل مجموعة، وتنظيم الاسابيع البيئية والمناسبات المشتركة بين الجامعات ..

كما استعرض المجلس إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، خلال الفترة من شهر يناير حتى يونيو 2021.

المصرى اليوم

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