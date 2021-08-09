حملات على وصلات التعدي على خطوط مياه الشرب المخالفة بمطروح

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شنت اليوم إدارتي التفتيش والأمن بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، حملة موسعة لضبط التعديات والوصلات الخلسة على الخط الناقل ١٠٠٠مم على طريق اسكندرية مطروح بالمنطقة قرب قرية هايسندا السياحية بمدينة سيدي عبد الرحمن شرق مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط غراب مياه غير قانوني، كما تم ضبط أعمال توصيل وصلات خلسة بقطر ٤ بوصة، وماكينات ري وطلمبة غاطسة لري حدائق وزراعات من خلال التعدى على خط المياه.

تم إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.