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مران .. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين مران .. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الإثنين.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من المدير الفني مع لاعبي الفريق، عن طريقة اللعب أمام الاتحاد السكندري، حيث حرص على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية والتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة وذلك بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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