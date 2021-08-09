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مران .. تخفيف الحمل البدني قبل مواجهة الاتحاد

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مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني قبل مواجهة الاتحاد مران .. تخفيف الحمل البدني قبل مواجهة الاتحاد

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران المقام على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم الإثنين.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة وذلك بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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