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مجلس يقرر استبعاد مدير تحرير مجلة النادي وتحويل ما نشر للتحقيق

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مجلس الزمالك يقرر استبعاد مدير تحرير مجلة النادي وتحويل ما نشر للتحقيق مجلس يقرر استبعاد مدير تحرير مجلة النادي وتحويل ما نشر للتحقيق

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أكد نادي على التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.

وأن النادي لن يغض الطرف عن أي خروج أو تجاوز عن هذه الثوابت ورفض أي ممارسات تناقض مبادئ النادي ومساءلة من تصدر عنه أيا كانت صفته أو موقعه وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

ولذلك قررت اللجنة:
١- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

٢- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسؤوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

٣- رفع النسخة الإلكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.

٤- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم، عضو اللجنة، بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة، بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.

المصرى اليوم

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