★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التاسعة من مساء غد الثلاثاء لقاء الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري على ملعب استاد الإسكندرية .

واستعرض الموقع الرسمي للزمالك تفاصيل آخر 10 مواجهات بين الفريقين في بطولة الدوري والتي نجح خلالها الزمالك في إحراز 20 هدفا:



-في يوم 16 مايو 2016 حقق الزمالك الفوز بهدف نظيف

-في 13 ديسمبر 2016 فاز الزمالك بهدفين نظيفين

-في 6 يوليو 2017 فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف

-في 20 ديسمبر 2017 فاز الزمالك بهدفين نظيفين

-في 12 أبريل 2018 فاز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

-في 4 أغسطس 2018 فاز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف

-في 5 يناير 2019 فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف

-في 23 سبتمبر 2019 فاز الزمالك بهدف نظيف

-في 10 أغسطس 2020 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما

-في 7 فبراير الماضي حقق الزمالك الفوز بهدفين نظيفين.

ويتضح من خلال نتائج المباريات العشر الأخيرة بين الفريقين أن الزمالك فاز في 8 لقاءات مقابل لقاء للاتحاد السكندري وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأحرز لاعبو الزمالك 20 هدفا مقابل 6 أهداف لفريق الاتحاد.. وخرج الزمالك في 5 مباريات بـ”الكلين شيت”.