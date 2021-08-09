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يحرز 20 هدفًا في شباك الاتحاد بآخر 10 مواجهات

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الزمالك يحرز 20 هدفًا في شباك الاتحاد بآخر 10 مواجهات يحرز 20 هدفًا في شباك الاتحاد بآخر 10 مواجهات

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يخوض فريق الكرة الأول بنادي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء لقاء الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري على ملعب استاد الإسكندرية .

واستعرض الموقع الرسمي للزمالك تفاصيل آخر 10 مواجهات بين الفريقين في بطولة الدوري والتي نجح خلالها الزمالك في إحراز 20 هدفا:


-في يوم 16 مايو 2016 حقق الزمالك الفوز بهدف نظيف
-في 13 ديسمبر 2016 فاز الزمالك بهدفين نظيفين
-في 6 يوليو 2017 فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف
-في 20 ديسمبر 2017 فاز الزمالك بهدفين نظيفين
-في 12 أبريل 2018 فاز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف
-في 4 أغسطس 2018 فاز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف
-في 5 يناير 2019 فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف
-في 23 سبتمبر 2019 فاز الزمالك بهدف نظيف
-في 10 أغسطس 2020 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما
-في 7 فبراير الماضي حقق الزمالك الفوز بهدفين نظيفين.

ويتضح من خلال نتائج المباريات العشر الأخيرة بين الفريقين أن الزمالك فاز في 8 لقاءات مقابل لقاء للاتحاد السكندري وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأحرز لاعبو الزمالك 20 هدفا مقابل 6 أهداف لفريق الاتحاد.. وخرج الزمالك في 5 مباريات بـ”الكلين شيت”.

المصرى اليوم

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