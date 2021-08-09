الجيش الأمريكي يطالب جميع جنوده بتلقي اللقاح بحلول منتصف سبتمبر

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تطعيم نصف أفراده على الأقل

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم (الاثنين) جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن نحو نصف القوات المسلحة الأمريكية جرى تطعيمها بالفعل، وهو رقم يرتفع بشكل كبير عند احتساب القوات العاملة فقط واستبعاد أفراد الحرس الوطني والاحتياط.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المتوقع أن يسعى "البنتاغون" اليوم للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على جعل لقاحات "كوفيد-19" إلزامية لأفراد الخدمة في موعد أقصاه منتصف سبتمبر.