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وزير الداخلية مغردًا: رجال القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة.. "قواكم الله"

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لدورهم المتميز في أداء مهامهم بالحرم المكي

وزير الداخلية مغردًا: رجال القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة..

خاطب وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عبر حسابه بـ "تويتر"، القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة قائلاً: "قواكم الله".

وتعد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة الجهة الأمنية المعنية المختصة بالإشراف على التنظيم الأمني للحج والعمرة، ويقودها اللواء محمد البسامي.

وجاءت تغريدة وزير الداخلية بعد أن نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية صورًا من الميدان لرجال القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة أثناء أدائهم مهامهم في الحرم المكي الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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