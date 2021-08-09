بانون يقترب من الغياب عن مواجهة الإسماعيلي بعد المسحة الثانية

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اقترب بدر بانون مدافع النادي الأهلي من الغياب عن مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن أحمد أبو عبلة مدير الجهاز الطبي بالمارد الأحمر اليوم الإثنين، أن المسحة الجديدة التي خضع لها اللاعب الدولي المغربي جاءت إيجابية، ومن المقرر أن يخضع لمسحة ثالثة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بدر بانون عن مواجهة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا السبت المضاي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

ويقدم بانون أداءً مميزاً خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي وشارك في 19 مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وتمكن من تسجيل هدفين وتمرير كرة حاسمة.