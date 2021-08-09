تقرير صادم للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن المناخ

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بينما تعبث التغيرات المناخية، بمصير الملايين حول العالم؛ إثر الانحرافات الجوية المتطرفة بين فيضانات وحرائق، أصدرت، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تقريرًا صادمًا حول مستقبل التغيرات المناخية وآثارها على بلدان العالم.

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقريرها الصادر اليوم، أن التغييرات والانحرافات المناخية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة ستمتد لآلاف.

ولفت التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لخفض معدلات الاحتباس الحراري لمواجهة التغير المناخية غير المتسارعة وغير المسبوقة.

وأوضح التقرير، أن التغييرات المناخية الحالية والناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا يمكن تدارك آثارها الكارثية بل ستمتد لقرون، وصولًا لآلاف السنين، لا سيما فيما يتعلق بالمحيطات والصفائح الجليدية ومستوى سطح البحر العالمي.

ولفت التقرير إلى أن الممارسات البشرية دفعت نحو التغيرات المرصودة في الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف ونسبة الأعاصير المدارية الشديدة، وهي ممارسات حذرت منها المنظمة منذ تقرير التقييم الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014.

بدوره، أوضح الأمين العام للمنظمة، بيتيرى تالاس، إن التطرف المناخي الذي يشهده العالم بين حرائق وفيضانتات، والذي يحدث نتاج طبيعية للتغيرات المناخية يعد مجرد مقدمة لما ستواجهه الأجيال القادمة، مضيفا أن بعض التغييرات السلبية لا تزال محصورة بالفعل في النظام المناخي.

وتابع تالاس: «لا يزال من الممكن لا يزال بإمكان العالم تدارك آثار التغيرات المناخية في حال جرى مواجهة الانبعاثات تخفيضات قوية وسريعة ومستدامة في الانبعاثات الآن، خاصة وأن تركيزات غازات الاحتباس الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون لا تزال عند مستويات قياسية.

وتابع تاالاس متناولًا النتائج التي توصل إليها تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مؤكدًا أن التغيرات المناخية ستزداد في العقود القادمة في جميع أرجاء العالم لافتًا إلى زيادة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وبما يعني تصاعد مضطرد في موجات الاحترار وامد الفترة الزمنية للمواسم الدافئة، مع تراجع المدد الزمنية للمواسم الباردة، فضلًا عن التغيرات في أنماط هطول الأمطار التي تؤثر على حدوث الفيضانات والجفاف«

وحذر التقرير من أنه عند زيادة الاحترار بدرجتين فإن درجات الحرارة القصوى ستصل في كثير من الأحيان إلى عتبات تحمل حرجة للزراعة والصحة.

وأشار التقرير إلى حرائق الغابات التي يشهدها العالم في كثير من مناطقه، محذرا من أن منطقة القطب الشمالي تسخن بأكثر من ضعف المعدل العالمي، مما سيؤدي إلى ذوبان التربة الصقيعية وفقدان الغطاء الثلجي الموسمي وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية وفقدان الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي، موضحا أن تغير المناخ يؤدي إلى تكثيف دورة المياه وبالتالي هطول أمطار غزيرة وما يرتبط بها من فيضانات فضلا عن زيادة حدة الجفاف في العديد من المناطق.

ولفت التقرير إلى أن معدل التسخين الملاحظ تسارع خلال الفترة من 2006 إلى 2018، مقارنة مع الفترة من 1971 إلى 2006، مؤكدا أن الغازات الدفيئة من الأنشطة البشرية مسؤولة عن حوالي 1.1 درجة مئوية خلال السنوات العشر الأخيرة من الاحترار، مضيفا أن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في عام 2020 كان أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية عن المعدل الطبيعى.

وتوقع التقرير أن يصل متوسط تقدير درجة الحرارة على مدى السنوات العشرين القادمة إلى 1.5 درجة مئوية أو أكثر من الاحترار، مضيفا أنه من المتوقع أن تتغير العديد من العوامل المؤثرة على تأثيرات المناخ في جميع مناطق العالم حيث تشمل التغييرات الخاصة بكل منطقة تكثيف الأعاصير المدارية والعواصف خارج المدارية وزيادة فيضانات الأنهار وانخفاض متوسط هطول الأمطار وزيادة الجفاف وزيادة طقس الحرائق.