استشاري: المرأة تمارس العنف البدني ضد الزوج في هذه الحالة

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قالت مي الكموني، استشاري العلاقات الأسرية، إن جرائم قتل الزوجات للأزواج لم تكن تحدث في الماضي، خاصة وأن المرأة لم تكن تمارس العنف البدني، وأقصى ما كانت تقوم به العنف اللفظي، عندما تتعرض لضغوط كبيرة.

وتابعت "الكموني"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المرأة خلال السنوات الأخيرة أصبحت تقوم بالكثير بالمهارات التي يقوم بها الرجل مثل العمل والقيام بأعمال المنزل، وهذا الأمر زاد من قوة شخصية المرأة إلى حد كبير.

ولفتت إلى أن المرأة التي تشعر بالظلم وتفقد الأمل؛ تلجأ إلى استخدام العنف البدني، أو جرائم القتل، بعد حدوث قدر كبير من التراكمات والمشاكل على عدد كبير من السنوات.