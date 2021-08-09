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القنصل الروسي يشيد بعودة الرحلات الجوية إلى الغردقة

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القنصل الروسي يشيد بعودة الرحلات الجوية إلى الغردقة القنصل الروسي يشيد بعودة الرحلات الجوية إلى الغردقة

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أعرب القنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوروباييف، عن سعادته باستئناف حركة الطيران المباشرة من للمنتجعات المصرية، مشيدا بالأجواء الاحتفالية لاستقبال السائحين بمطار الغردقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير 4 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والغردقة، كما سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى مدينة شرم الشيخ.

وأضاف القنصل الروسي ان الرحلات الحوية ستستمر بشكل منتظم حتي ظهور نتائج تقرير المتابعة الوبتئية الخاصة بوضع ، بعدها سيتم استئناف الرحلات المباشرة في ضوء نتائج تقرير اللجنة الصحية التي زارات الغردقة الشهر الماضي.

ولفت إلى أن رحلات الطيران العارض «السياحية» إلى المنتجعات المصرية ظلت معلقة، بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين يحمل رقم 553، منذ نوفمبر عام 2015 في أعقاب حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، إلا أن توافق رئيسي البلدين في 23 أبريل 2021، على الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين البلدين بما فيهما مطاري شرم الشيخ والغردقة، ليتبع هذا التوافق إصدار الكرملين مرسوم يوم 8 يوليو الماضي، والذي نشرت وثيقته البوابة الرسمية للمعلومات القانونية بروسيا، يفيد بإلغاء قرار 553 الخاص بمنع الطيران الروسي من تسيير رحلات جوية إلى مطارات ، ليعقبها تحديد قرار عودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية والتي بدأت اليوم حيث استقبل مطار الغردقة الدولي أولى تلك الرحلات.

المصرى اليوم

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