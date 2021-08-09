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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقررة إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة العشرين للدوري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

واستطاع الزمالك أن يحسم لقاء الدور الأول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم 7 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري.

وأحرز ثنائية الزمالك كل من: أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، وأضاف يوسف إبراهيم «أوباما» الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وقاد الزمالك في لقاء الدور الأول البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، بينما تولى حسام حسن المهمة الفنية لزعيم الثغر والمستمر مع الفريق حتى الآن.

وبدأ الزمالك لقاء الدور الأول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وفي الشوط الثاني شارك محمد عبدالسلام وحسين فيصل وحميد أحداد ومروان حمدي .