نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يحدد الموعد النهائي ويحذر من الشائعات

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن «كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له، لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار، وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط».

وأضاف الدكتور عبر صفحته على «فيسبوك»: «إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم».

كان وزير التربية والتعليم قد قال إنه بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح النتيجة ورصد درجات الطلاب، مؤكدا أنّ عملية التصحيح سوف تتم إلكترونياً ولا يوجد بها أي عنصر بشري.

وسيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا لإعلان نتائج الثانوية 2021 وأوائل الثانوية العامة لكل شعبة العلمية والأدبية، ونسب النجاح في الثانوية العامة بمقارنتها بالعام الماضي.

وأكد الوزير أن مؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة ومقاربة للسنوات الماضية، وقال لا داعي للخوف أو القلق، وسف نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المدارس بالمحافظات في اليوم التالي من اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أن يتم فتح باب التظلمات للمتضررين من النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية لمدة أسبوعين مقابل دفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية في مصر.