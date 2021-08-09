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خالد قمر وعمار حمدي على رأس قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة

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خالد قمر وعمار حمدي على رأس قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك خالد قمر وعمار حمدي على رأس قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة غدا الثلاثاء، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري العام، والتى تمثل اهمية قصوى لزعيم الثغر كونها تحدد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويغيب عن الفريق السكندري، إيمانويل أوكوي وروماريو ويليامز وداميون لوي، بالإضافة إلى الإيفواري رزاق سيسيه الذي أجرى عملية جراحية في الركبة منذ أسابيع قليلة، وعمرو الميداني.

وجاءات زعيم الثغر كالتالى :

حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح، صبري رحيل، محمد رجب.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، مروان عطية، أحمد حجي

خط الهجوم: أحمد راشد، خالد قمر، عادل نيمار، بلال السيد، محمد الصباحي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

المصرى اليوم

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