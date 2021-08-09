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تعرف على أكبر فوز للزمالك على الاتحاد السكندري

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تعرف على أكبر فوز للزمالك على الاتحاد السكندري تعرف على أكبر فوز للزمالك على الاتحاد السكندري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخوض مباراة مهمة في التاسعة مساء غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 64 نقطة، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وتشهد مباريات الزمالك أمام زعيم الثغر ندية وإثارة، وكان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري من نصيب أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف نظيفة في موسم 1961-1962، حيث سجل الأهداف كل من: نبيل نصير «هاتريك»، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الدور الأول بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

ويتواجد الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء الاتحاد، وفاز وديا اليوم على المجد السكندري في إطار الاستعدادات للمباراة.

المصرى اليوم

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