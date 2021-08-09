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الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم ميكيسوني وتاو لحين لحسم الدوري

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الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم ميكيسوني وتاو لحين لحسم الدوري الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم ميكيسوني وتاو لحين لحسم الدوري

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‎أرجأ مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي ونهائي مع الثنائي ميكيسونى، لاعب سيمبا التنزاني، وأحد أفضل اللاعبين في بطولة دورى أبطال إفريقيا في النسخة الماضية التي توج بها الأهلي، وكذلك بيرسي تاو القادم من صفوف برايتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي في حسم التعاقد مع الثنائي الإفريقي لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم المقبل.

‎وفضل مسؤولو النادى الأهلي تأجيل الإعلان عن إتمام التعاقد للحفاظ على تركيز اللاعبين، لحين حسم بطولة الدورى الممتاز، والتى أصبحت أكثر قوة وإثارة بعدما تعادل الأهلي والزمالك في عدد النقاط ولكل منهما 64 نقطة، ولكن يعتلي الأهلي الصدارة بفارق الأهداف.

المصرى اليوم

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