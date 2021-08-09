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وجه حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للمهندس محمود عبدالمنعم عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وذلك بعد مساهمته في توفير بعض الأجهزة الطبية الحديثة الخاصة برسم القلب، سواء الثابتة أو المتحركة لعيادة النادي.

وحرص حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للمهندس محمود عبدالمنعم، مؤكدا في حديثه له: «أتوجه لك بالشكر باسم إدارة النادي على مساهمتك كعضو فعال يحب ناديه».

وتسلمت العيادة الطبية الخاصة بنادي الزمالك الأجهزة الجديدة للعمل بها.