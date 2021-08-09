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خاض فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 تدريباته الجماعية بالصالة المغطاة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفنى في مران اليوم، حيث قام اللاعبون بالتسخين بالكرة والتركيز على جوانب الدفاع، ثم التصويب على المرمى من جميع الاتجاهات بالملعب.

وقام الجهاز الفني بعمل تقسيمة لمدة 10 دقائق لمراجعة جميع المهارات الفنية، مع عمل إطالات خفيفة.

وغاب عن مران اليوم محمد سمير «بوشا» وإبراهيم حسن «فرعون» ويوسف ياسين ومازن محسن لانضمامهم للفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من: أحمد رمضان «هتلر» مديرا فنيا ومحمد دعبس مدربا عاما.