أخبار عاجلة

" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مرتبط يد 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

Print
مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد مرتبط يد 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002 تدريباته الجماعية بالصالة المغطاة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفنى في مران اليوم، حيث قام اللاعبون بالتسخين بالكرة والتركيز على جوانب الدفاع، ثم التصويب على المرمى من جميع الاتجاهات بالملعب.

وقام الجهاز الفني بعمل تقسيمة لمدة 10 دقائق لمراجعة جميع المهارات الفنية، مع عمل إطالات خفيفة.

وغاب عن مران اليوم محمد سمير «بوشا» وإبراهيم حسن «فرعون» ويوسف ياسين ومازن محسن لانضمامهم للفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من: أحمد رمضان «هتلر» مديرا فنيا ومحمد دعبس مدربا عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب

أحمد جعفر هداف مواجهات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أحمد جعفر هداف مواجهات الزمالك أمام الإنتاج الحربي