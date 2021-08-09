موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

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‏‎استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تمديد إعارة الثنائي محمد فخرى وشادي رضوان المعاران للبنك الأهلي في الموسم المقبل، بعد ابتعادهما عن المشاركة مع فريقهما في الموسم الحالي، وعدم الحصول على فرصة حقيقية مثل باقي اللاعبين المعارين من الأهلي لأندية الدوري الممتاز.

‏‎ولم يتمكن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، من تقييم مستوى فخري ورضوان، قبل حسم مصيرهما من العودة للأهلي، لاسيما مع عدم مشاركة الثنائي مع البنك الأهلي في الموسم الحالي وتواجدهما على دكة الاحتياطي أو خروجهما من قائمة فريقهما طوال مباريات الموسم الحالي.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.