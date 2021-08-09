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محاولات لحل أزمة ابو الفتوح .. تعرف على التفاصيل

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محاولات لحل أزمة ابو الفتوح .. تعرف على التفاصيل محاولات لحل أزمة ابو الفتوح .. تعرف على التفاصيل

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تسعى اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادى برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة لاعب الفريق الكروى الاول، احمد ابو الفتوح، وذلك بعد إيقافه من قبل المدير الفنى الفرنسي، باتريس كارتيرون.

وعلمت المصرى اليوم، ان اللاعب لم يحصل على مستحقاته منذ فترة طويلة، على الرغم من حصول باقي زملائه بالفريق على مستحقاتهم، وطالب ابو الفتوح بالحصول على مستحقاته، وتحدث مع احد اعضاء اللجنة الذي وعده بحل الأزمة، لكنه غادر معسكر الفريق بسبب ازمة مستحقاته وهو ما ترتب عليه إيهابفه من جانب المدير الفنى.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قد قرر إيقاف أحمد محمد أبوالفتوح لاعب الفريق، لحين التحقيق معه؛ لتركه معسكر الفريق بدون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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