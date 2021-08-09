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أفغانستان تقرر تسليح ميليشيات محلية لمواجهة طالبان

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أفغانستان تقرر تسليح ميليشيات محلية لمواجهة طالبان أفغانستان تقرر تسليح ميليشيات محلية لمواجهة طالبان

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قررت أفغانستان، اليوم الاثنين، تسليح الميليشيات المدنية في ظل هجوم واسع لحركة طالبان (المحظورة في ) عبر البلاد، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

في وقت سابق اليوم، التقى الرئيس أشرف غني مع قادة أفغان بارزين لمناقشة الوضع الحالي في البلاد. حسبما ذكرت الإذاعة الأفغانية «أريانا نيوز».

وقال المكتب في بيان: «صدر في هذا الاجتماع قرار حول دعم القوات الأمنية وصون الجمهورية والحفاظ عليها وتماسك وتقوية وتجهيز الانتفاضات الشعبية ضد هجمات العدو».

يأتي القرار في أعقاب ادعاء حركة طالبان الاستيلاء على العديد من عواصم الأقاليم، بما في ذلك زارانج في مقاطعة نمروز وشبرغان في مقاطعة جوزجان، فيما نفت كابول تقدم المسلحين.

المصرى اليوم

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